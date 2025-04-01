Торговая война Трампа спровоцировала обвал мировых рынков

Эскалация торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные бирж.

Европейский индекс Stoxx 600 потерял 1,6%, британский FTSE 100 — 1,3%. Наибольшие убытки понесли авиакомпании: акции International Airlines Group упали на 7,4%, туристической группы Tui — на 3,8%. Инвесторы опасаются снижения спроса на авиаперелеты из-за торговых барьеров.

В качестве «убежища» инвесторы массово переходят в золото, цена которого достигла $3128 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, что подтверждает рост спроса на безопасные активы.

28 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что усиление тарифных противостояний между странами может спровоцировать глобальный конфликт в международной торговле. Панкин подчеркнул, что текущие торговые ограничения, особенно последние ужесточения, рискуют перерасти в хаотичное противостояние «всех против всех».

Ранее Goldman Sachs почти в два раза повысил вероятность прогноза о рецессии в США.