Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Торговая война Трампа спровоцировала обвал мировых рынков

Financial Times: эскалация торговой войны обрушила мировые фондовые рынки
close
Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Эскалация торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные бирж.

Европейский индекс Stoxx 600 потерял 1,6%, британский FTSE 100 — 1,3%. Наибольшие убытки понесли авиакомпании: акции International Airlines Group упали на 7,4%, туристической группы Tui — на 3,8%. Инвесторы опасаются снижения спроса на авиаперелеты из-за торговых барьеров.

В качестве «убежища» инвесторы массово переходят в золото, цена которого достигла $3128 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, что подтверждает рост спроса на безопасные активы.

28 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что усиление тарифных противостояний между странами может спровоцировать глобальный конфликт в международной торговле. Панкин подчеркнул, что текущие торговые ограничения, особенно последние ужесточения, рискуют перерасти в хаотичное противостояние «всех против всех».

Ранее Goldman Sachs почти в два раза повысил вероятность прогноза о рецессии в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами