Россия добивается разблокировки авиазапчастей на $500 млн в США

Россия ведет переговоры о разблокировке поставок авиационных запчастей на сумму $500 млн, которые были предоплачены, но заморожены США на фоне санкций. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью «Известиям».

Среди удерживаемых компонентов — критически важные системы, такие как TCAS (предупреждение столкновений в воздухе), производимые американской компанией Honeywell, а также расходные материалы: тормозные диски, шины и детали двигателей. Эти элементы необходимы для поддержания парка западных самолетов Airbus и Boeing, которые остаются в эксплуатации в России.

Минпромторг также готов обсудить с международными партнерами признание ремонтных работ, проведенных российскими компаниями без верификации оригинальных производителей.

«Росавиация уже сертифицирует часть запчастей, что позволяет сохранять летную годность иностранных лайнеров», — отметил Алиханов.

По его словам, это особенно важно в условиях санкционных ограничений, которые запрещают поставки технологий и оборудования для гражданской авиации.

Параллельно Россия усиливает развитие собственного авиапрома. До 2030 года на эти цели планируется направить более 770 млрд рублей. Инвестиции позволят снизить зависимость от западных компонентов и нарастить производство отечественных аналогов, включая самолеты серии МС-21 и Sukhoi Superjet.

Эксперты подчеркивают сложности, связанные с санкциями. Андрей Патраков, основатель сервиса RunAvia, отметил, что без систем вроде TCAS безопасность полетов требует дополнительных усилий.

«Однако российские предприятия постепенно осваивают ремонт и замену критически важных узлов», — добавил он.

Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, указал, что США могут блокировать даже поставки высокоточных станков стоимостью до $30 млн, но РФ уже наладила выпуск некоторых сертифицированных запчастей.

Ранее сообщалось, что Boeing планирует вернуться на российский рынок.