В России резко подорожали куриные тушки

Экономист Абрамов: куриные тушки в России подорожали более чем на 52% за неделю

С 15 по 22 марта 2025 года Индекс Мишек вырос на целых 5,3% после снижения на 0,2% неделю назад, заявил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на самые дешевые куриные тушки (+52,9%), сельдь «Матиас» (+14,9%) и морковь (+11,5%). Снизились цены на чай черный «Акбар» (-4,9%) и бананы (-0,6%). Необычная ситуация сложилась с курицей. На прилавках не оказалось привычной бюджетной продукции «Каждый день» по цене 169,99 рубля за 1 кг. Самые дешевые тушки стоили 259,99 рубля за 1 кг. Аналогичная ситуация наблюдалась и на сайте «Ашана» в интернете», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, на 17 марта 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,2%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.