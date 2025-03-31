Россияне рассказали, сколько денег откладывают на первый год жизни ребенка

В РФ 17% граждан готовы отложить на первый год жизни ребенка от 300 тысяч рублей

Каждый десятый россиянин считает, что на первый год жизни ребенка необходимо накопить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру». Выяснилось также, что 17% граждан РФ готовы отложить на этот период от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

21% опрошенных в качестве оптимальной финансовой подушки на первый год жизни указали сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. Свыше 1 млн рублей необходимо 15% респондентов.

20% граждан при этом убеждены, что к рождению ребенка необходимо обеспечить стабильный пассивный доход.

До этого сообщалось, что суммарный объем займов россиян к марту 2025 года сократился максимальными за последние 10 лет темпами и просел на 390 млрд рублей.

Как уточнили в Банке России, столь стремительной динамики на внутреннем рынке не отмечали с 2015 года. Более того, в последние несколько лет закредитованность населения, напротив, демонстрировала заметный прирост. Например, в середине 2023 года показатель увеличивался почти на триллион рублей в месяц.

Ранее стало известно, как меняются траты россиян в стрессовых ситуациях.