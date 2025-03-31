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Стало известно, как меняются траты россиян в стрессовых ситуациях

«Выберу.ру»: 67% опрошенных россиян меняют финансовые привычки при стрессе
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян склонны к спонтанным тратам при расставании со второй половинкой. Это показал опрос аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с результатами которого ознакомилась газета «Известия».

По их данным, 67% опрошенных россиян меняют свои финансовые привычки, когда они находятся в состоянии стресса или тревоги (в 2024-м таких было 48%). При этом 26% респондентов признались, что в стрессовых ситуациях, наоборот, переходят на сберегательную модель поведения и начинают экономить на всем.

«Чаще всего к спонтанной трате денег склонны люди, испытывающие стресс в связи с расставанием, провальным публичным выступлением или плохим результатом на экзамене. В то же время к гиперэкономии чаще склонны люди, испытавшие стресс в связи с увольнением, публичной критикой в соцсетях, болезнью, неудачным собеседованием и с приобретением нового домашнего питомца», — говорится в сообщении.

19% опрошенных ответили, что стресс служит для них мотивацией для построения личной финансовой стратегии, 7% — заставляет их искать и активно использовать выгодные предложения и бонусы от банков. 10% участников опроса пытаются сменить работу или найти подработку, чтобы улучшить свое благосостояние.

Исследование ЛЭТУАЛЬ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще всего новые косметические баночки и тюбики отправляются в корзину россиянок раз в 2–3 месяца (35%), почти треть (28%) совершает покупки ежемесячно.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить больше денег на зоопсихологов и гадалок.

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