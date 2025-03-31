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Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из РФ

Европарламент в мае или июне проголосует по пошлинам на удобрения из России
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Global Look Press

Европейский парламент в мае или июне обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.

По ее информации, соответствующее предложение находится на рассмотрении в профильном комитете Европарламента, крайний срок для внесения поправок в комитете — 10 апреля.

«Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что потенциальное пленарное голосование пройдет либо в ходе майского пленарного заседания ЕП в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге.

Предложение о пошлинах должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.

27 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca написало, что сельхозпроизводители Евросоюза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии.

По данным агентства, на первом этапе — до 1 июля — к действующей ставке в 6,5% прибавят €40–45 за тонну азотных и комплексных удобрений. В 2026---2027 гг. рост составит €60–95, а с 1 июля 2028 года — €315–430, или 100%.

Ранее в США заявили о «тройном провале» ЕС из-за пошлин на российские удобрения.

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