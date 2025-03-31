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Экономист дал прогноз по курсу евро к рублю в апреле

Экономист Сидоров: евро в апреле будет находиться в диапазоне 87-95 рублей
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Depositphotos

На курс евро к рублю в апреле повлияют несколько ключевых факторов, в том числе, геополитика. Об этом в беседе с РИАМО сообщил частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Политика Европейского центрального банка, по его словам, также сыграет свою роль.

«Баланс экспорта и импорта весной традиционно изменяется: ожидается снижение экспортных поступлений и рост спроса на импорт, что может оказать давление на рубль. Цены на нефть остаются критическим фактором — их снижение способно ослабить российскую валюту», — отметил эксперт.

Согласно его прогнозам, евро будет находиться в диапазоне 87-95 рублей.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого говорил, что рубль резко укрепится при урегулировании украинского конфликта и начале отмены антироссийских санкций. Курс доллара в этом случае опустится ниже 80 рублей, евро — вернется к 80-90 рублям, юаня — к 11 рублям и ниже, спрогнозировал он.

Ранее экономист объяснил, почему доллар падает, а цены все равно растут.

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