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Стало известно, сколько заявок на потребкредиты одобрили банки

Forbes: банки в феврале одобрили четверть от всех заявок на потребкредиты
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки в феврале одобрили лишь четверть от всех заявок на потребительские кредиты, пишет Telegram-канал Forbes Russia со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, доля отказов по заявкам на такие кредиты выросла до 75,2%. В качестве причины указано, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики спрос на заемные деньги со стороны качественных заемщиков упал, а жесткое регулирование снизило аппетиты банков к риску.

Также канал привел данные Банка России, согласно которым ссуды, выданные по более высоким ставкам, а также новым заемщикам без опыта пользования кредитными продуктами стали выходить на просрочку.

Во второй половине января генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.

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