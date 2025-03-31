Жители московского ЖК жалуются на опасные лифты

В ЖК «Полярная, 25» в Медведково от застройщика ПИК жильцов зажимают лифты, которые вот-вот оборвутся, пишет Telegram-канал SHOT Проверка со ссылкой на сообщение местных жителей.

По сообщению владельцев квартир, в их многоэтажных домах образовались серьезные проблемы с лифтами, которые застревают на этажах и ломаются каждый день. Со слов проживающих, управляющая компания ЖК «ПИК-комфорт» на обращения реагирует через раз.

В частности жильцы жалуются на то, что кабины лифтов дергаются при остановке и ходят ходуном. Иногда лифт застревает между этажами и открывает лишь одну половину двери, а иногда и вовсе проезжает «свою остановку» с открытыми створками, из-за чего жильцам приходится на ходу выпрыгивать на платформу. Часто лифт «щемит» своих жителей, зажимая их дверями.

На этой неделе Telegram-канал Mash написал, что в офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около 100 человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево».

Владельцы квартир рассказали каналу, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах. Но представитель «Самолета» откладывал встречи для передачи ключей, ссылаясь на то, что дома не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты пока не работают.

Ранее стало известно, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».