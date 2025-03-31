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Кабмин не поддержал законопроекты, ограничивающие полномочия ЦБ

Правительство выступило против ограничения полномочий Центробанка
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство РФ не поддержало предложения депутатов ограничить полномочия Банка России и расширить основания для досрочного освобождения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По данным агентства, правительство действует совместно с Центробанком в вопросе макроэкономической политики, снижения инфляции, повышения устойчивости экономики, в том числе к внешним шокам.

«В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики, развития финансовой системы, обеспечения стабильности рынка труда», — заявил источник.

Он добавил, что законы, которые позволяют депутатам уведомлять президента РФ о необходимости досрочного освобождения от должности главы ЦБ, были внесены на предварительное рассмотрение группой депутатов, в том числе главой фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым.

До этого Набиуллина заявила, что рост цен в России продолжает замедляться, а экономика демонстрирует умеренные темпы роста, несмотря на расширение производства. По ее словам, текущее состояние экономики характеризуется сбалансированным спросом, что предотвращает дальнейшее ускорение инфляции.

Ранее в оптимизме россиян по поводу роста доходов увидели риски для национальной экономики.

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