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В оптимизме россиян по поводу роста доходов увидели риски для национальной экономики

Замглавы ЦБ Заботкин: неверная оценка доходов ведет к потребительским ошибкам
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Pixabay

Чрезмерный оптимизм россиян при оценке своего финансового положения может в дальнейшем привести к потребительским ошибкам, считает заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, пишет газета «Ведомости».

Он напомнил о данных, ранее представленных регулятором, согласно которым 22% опрошенных россиян сообщили о заметном улучшении собственных финансовых перспектив. Для сравнения, в 2022 году подобный ответ дали лишь 14%.

Заботкин назвал такие результаты могут нести риски для национальной экономики. Как пояснил зампредседателя Банка России, респонденты могут «необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды». Неверная оценка, по его словам, может подтолкнуть россиян к ошибочным действиям, например, необоснованно завышенным расходам.

В середине марта исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ показало, что представители среднего класса в российских городах в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, при этом ежемесячные расходы их семей достигают 83 тысяч рублей.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.

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