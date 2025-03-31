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Компания LG увеличила выручку в России

«Ъ»: выручка компании LG в России выросла на 14%
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LG Electronics

Выручка российского юридического лица южнокорейской компании LG (ООО «ЛГ Электроникс Рус») впервые с 2022 года показала рост, на 14%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сумма выручки составила 41 млрд рублей, чистая прибыль сократилась до 2,5 млрд рублей (на 22%), отметило издание.

По информации «Ъ», выручка компании в основном выросла за счет перепродажи электроники, до 38 млрд рублей. При этом продажи произведенной продукции упали на 65%, до 3,4 млрд рублей.

Эксперты предполагают, что если LG полноценно вернется в Россию, то за пару лет компания может занять около 20–30% рынка в физическом выражении в сегменте телевизоров, холодильников и стиральных машин.

28 марта газета The Korea Times писала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.

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