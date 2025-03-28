ЦБ вернул ограничение по полной стоимости для потребительских кредитов

Ограничение полной стоимости кредита (ПСК), мораторий на действие которого вводился с начала года сроком на три месяца, с 1 апреля вновь начнет действовать для потребительских кредитов и займов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», — говорится в сообщении.

Согласно практике, полная стоимость кредита — это сумма, которую должен вернуть заемщик за весь срок пользования займом. Теперь она не может более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа.

Как заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в России уровень инфляции стабилизировался, и даже поступают сигналы о ее замедлении. На это влияют многие факторы, в том числе растущий рубль и внешнеполитическая ситуация. По словам главы комитета, на этом фоне в апреле Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5%.

В свою очередь доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб пояснил, что в апреле регулятор может принять решение о первом понижении ставки, поскольку рынок кредитования удалось охладить — именно с этой целью ставку и повышали.

Ранее стало известно, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов.