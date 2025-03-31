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СМИ: в России рухнули продажи смартфонов

«Известия»: продажи смартфонов в России упали более чем на 20%
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Shutterstock

Продажи смартфонов в России в первом квартале текущего года упали более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По информации издания, реализация в единицах рухнула на 26% и на 25% — в деньгах, до 5,5 млн гаджетов на сумму 139 млрд рублей.

Эксперты в беседе с «Известиями» рассказали, что основными причинами снижения продаж стали охлаждение потребительского спроса, сокращение кредитного рынка, а также высокие показатели 2024 года.

При этом средняя цена приобретаемого смартфона выросла с 24,7 тыс. рублей до 25,2 тыс. — на 2%, добавило издание.

В январе сообщалось, что цены на бытовую технику в 2025 году могут вырасти на 5-15% в зависимости от региона и типа техники. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина рассказала, что возможный рост может быть связан с инфляцией, повышением цен на сырье и логистическими затратами. При этом в некоторых сегментах — например, низкобюджетная техника — возможен небольшой спад цен в диапазоне 3-7%. Это произойдет в том случае, если производители предложат более дешевые альтернативы или снизят свои производственные затраты, добавила она.

Ранее были названы лучшие смартфоны марта.

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