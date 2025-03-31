Россияне стали тратить больше денег на зоопсихологов и гадалок

Большинство — 65% — опрошенных россиян признались, что у них появились или значительно выросли нестандартные статьи расходов в 2025 году. Так, 24% стали тратить больше денег на зоопсихологов и нянь для животных, специальные путешествия для собак и кошек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

23% опрошенных заявили о том, что стали расходовать деньги на коучей и карьерных консультантов. 16% заявили, что стали тратиться на нестандартные хобби и курсы, среди которых — обучение писательскому мастерству, колдовству и гаданию на картах. Еще столько же респондентов признались, что в этом году пополнили статьи трат раскладами на картах Таро. Оставшиеся 7% отметили, что имеют нестандартные траты, но они не носят регулярный характер. Среди наиболее оригинальных покупок эта группа респондентов отмечала приобретение экзотических животных для дома, части заброшенного села, леса или списанной тяжелой техники.

17% опрошенных признались, что тратят на покупки, которые они считают нестандартными, до 10 тыс. рублей в месяц. 19% — до 30 тыс. рублей, 34% — до 50 тыс. рублей, 18% — до 100 тыс. рублей и 17% — свыше 100 тыс. рублей.

Чаще всего о нестандартных статьях расходов заявляли женщины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в западной части России. В то же время больше всего денег на такие покупки склонны тратить мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, проживающие на Дальнем Востоке.

«Спрос населения на что-то нестандартное и новое растет. Во-первых, во времена макроэкономической турбулентности люди всегда ищут поддержку в нестандартных хобби и эзотерике. Во-вторых, с ростом средних зарплат люди смогли закрыть основные потребности, при этом ужесточение кредитно-денежной политики помешало их планам по покупке недвижимости, например, а как потратить освободившиеся деньги, они не решили. Так и рождается азарт и запрос на нестандартные покупки», — пояснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стала известна сумма трат россиян на товары для творчества.