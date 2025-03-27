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Стала известна сумма трат россиян на товары для творчества

Т—Ж: россияне стали покупать на 19% меньше товаров для творчества
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VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

Число покупок в магазинах для хобби и творчества снизилось на 19% в 2024 году относительно года ранее, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Т—Ж».

По данным исследования, доля тех, кто тратит на творчество на маркетплейсах и в специализированных магазинах, выше среди людей в возрасте от 20 до 44 лет, а максимальные расходы приходятся на россиян от 30 до 39. Больше всего покупок, согласно исследованию, в 2024 году совершила молодежь 20-24 лет и люди 35-39 лет.

В среднем одна покупка в спецмагазине обходится в 921 рублей, что на 9% выше относительно года ранее, когда в среднем одна транзакция составляла 845 рублей. По заказам на маркетплейсе средний чек вырос в среднем на два процента — с 452 до 459 рублей.

На этой неделе «Финансами Mail» представили результаты исследования, согласно которым россияне хотели бы потратить случайно появившийся 1 млн рублей на закрытие ипотеки, помощь в решении жилищного вопроса своим детям, благотворительность и открытие или развитие уже существующего бизнеса.

Ранее россиянам рассказали, сколько нужно денег, чтобы не работать.

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