Страна в Южной Америке смогла сохранить торговлю с Россией, несмотря на санкции

Эквадор сумел сохранить торговлю с Российской Федерацией и после начала военного конфликта на Украине, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Он назвал сохранение торговли с Россией после начала спецоперации ВС России на Украине «большим вызовом».

«Первым вызовом было сохранить наш экспорт, так как некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. По логистическим причинам мы не могли привезти наши товары, однако наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения», — сказал Флорес.

По данным дипломата, за последние пять лет экспорт Эквадора в РФ сократился на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме.

«Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было еще сложнее», — отметил он.

Флорес подчеркнул, что РФ для Эквадора остается четвертым по значимости торговым партнером по нефтяным продуктам.

Накануне сообщалось, что Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа планирует обратиться к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране, когда-то известной как «остров мира»

Ранее в Эквадоре обнаружили древнее захоронение, связанное с ритуальным жертвоприношением.