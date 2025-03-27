Оценены потери бюджета из-за укрепившегося рубля

Российский бюджет может потерять почти 2 трлн рублей из-за укрепления национальной валюты, пишет издание «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как пишет издание, Минэкономразвития и Минфин закладывали в бюджет на 2025 год курс доллара по 96,5 рублей. На 27 марта курс доллара составляет 84,20 рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова пояснила, что к курсу американской валюты привязаны нефтегазовые доходы России, поэтому изменение курса на 1 рубль ведет к потере бюджета в 150-160 млрд. нынешнее снижение доллара означает, что казна недополучит порядка 1,8-2 трлн рублей.

При этом, отметила и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, российская экономика может и выиграть на укреплении рубля: дешевый доллар снижает расходы компаний, которые зависят от зарубежных поставок.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс доллара снизится еще на 1%, до 83,5 рубля. Но он не исключил, что вскоре тренд развернется — весенний экспорт наверняка будет ниже зимнего, и скоро притоки валюты сократятся, а оттоки под импорт повысятся, и на этом спрос на валюту восстановится.

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