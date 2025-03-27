Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Курс доллара на следующей неделе составит около 85 рублей, евро — 92 рубля, юаня — 11,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Окончание налогового периода в конце марта не принесет существенного ослабления курса рубля. Спрос на зарубежную валюту по-прежнему остается сдержанным, а предложение — устойчиво высоким. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», — отметил Федоров.

26 марта доллар стоил более 84 рублей, евро — 90 рублей, юань — 11 рублей. С начала 2025 года доллар подешевел на 29,2 рубля или 25,7%, евро — на 27,2 рубля или 23,18%, юань — на 3,6 рубля или 23,31%. По прогнозу кандидата экономических наук, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, курс доллара в апреле превысит 85 рублей, юаня — приблизится к 12 рублям. Экономист сказал, что к концу марта российские экспортеры в рамках налогового периода станут дополнительно продавать валюту, и это пока ограничит ослабление рубля. Зельцер добавил, что геополитический фактор в курсе рубля сжался и почти отработан в укреплении национальной валюты. Даже политика ЦБ теперь может перестать оказывать поддержку рублю — Зельцер ожидает смягчения сигнала по ключевой ставке. Волна ревальвации рубля, кажется, завершена, подытожил экономист.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.