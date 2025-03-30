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Экономист рассказала, как изменилась Россия спустя пять лет после локдауна

Экономист Анисимова: локдаун стал драйвером цифровой революции в России
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Ровно пять лет назад, 30 марта 2020 года, Россия ввела общенациональный локдаун из-за пандемии COVID-19. Экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова в интервью RT рассказала о мерах, которые стали катализатором масштабных изменений в экономике и обществе, последствия которых ощущаются до сих пор.

До пандемии менее 1% россиян работали удаленно — в основном в IT-сфере. Однако уже к лету 2020 года доля дистанционных сотрудников резко выросла.

«Это потребовало срочных законодательных решений», — отметила Анисимова.

В декабре 2020 года приняли закон, который с 1 января 2021 года закрепил в Трудовом кодексе три формата удаленки: постоянную, временную (до 6 месяцев) и гибридную. Также работодатели обязаны компенсировать расходы на оборудование для дома, а сотрудники получили право не отвечать на рабочие сообщения вне графика.

Пандемия также ускорила развитие онлайн-медицины. Если в 2019 году в России провели около 700 тыс. телеконсультаций, то к 2023 году их число превысило 8 млн.

«Это особенно важно для жителей отдаленных регионов, где не хватает врачей», — подчеркнула эксперт.

Локдаун стал толчком для цифровизации логистики. Сервисы доставки еды, товаров и лекарств охватили даже малые города, где раньше такие услуги почти не использовались.

«Потребительские привычки миллионов россиян изменились навсегда», — добавила Анисимова.

Пандемия, по словам эксперта, создала новые отрасли, перестроила отношения между работодателями и сотрудниками и переформатировала рынок услуг.

«Локдаун стал поворотной точкой, которая показала, как кризис может стимулировать прогресс», — заключила экономист.

Ранее в Госдуме спрогнозировали приток инвестиций в экономику России.

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