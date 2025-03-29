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США поставили ультиматум французским компаниям

Figaro: США требуют от компаний Франции отказаться от политики инклюзивности
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Depositphotos

США призвали компании из Франции отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на письмо, направленное посольством США в республике различным французским фирмам.

По данным издания, французским предприятиям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие законам Соединенных Штатов, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В письме подчеркивается, что это важно для решений о платежах американского правительства.

22 января президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее в МИД России назвали последствия приверженности Трампа традиционным ценностям.

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