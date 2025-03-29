США поставили ультиматум французским компаниям

США призвали компании из Франции отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на письмо, направленное посольством США в республике различным французским фирмам.

По данным издания, французским предприятиям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие законам Соединенных Штатов, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В письме подчеркивается, что это важно для решений о платежах американского правительства.

22 января президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее в МИД России назвали последствия приверженности Трампа традиционным ценностям.