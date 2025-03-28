Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

НБКИ: доля отказов по заявкам на автозаймы выросла до 81,1% в феврале

Доля отказов по заявкам на автозаймы в России выросла в феврале до 81,1% от общего количества заявок, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе доля подобных ответов находилась на уровне в 80,2%. Доля отказов по автокредитам растет третий месяц подряд. Тенденция началась в конце 2024 года и продолжилась в начале 2025 года, пояснили эксперты. В ноябре 2024 года доля отказов по заявкам на автозаймы составляла 76,4%. Наибольшие доли отказов в конце зимы были отмечены в Краснодарском крае (83,1%), а также в Ростовской (83,1%) и Московской (82,2%) областях. В столице показатель составил 79,6%.

Накануне стало известно, что Национальный автомобильный союз России (НАС) обратился в Центробанк России с просьбой законодательно ограничить доходы автодилеров от выдаваемых автосалонами кредитов, а также запретить продавцам навязывать допуслуги. Соответствующее письмо направили на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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