«ВкусВилл» обвесил покупателя помидоров

«ВкусВилл» продает помидоры с недовесом в 50 граммов, выяснил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«Наш автор Олег Сидякин сходил во «Вкусвилл», чтобы прикупить помидоры на ужин. Схватил первые попавшиеся черри в упаковке и наудачу решил проверить — обманули или нет? [...] Олег взвесил помидорки на контрольных весах, результат — недовес 50 граммов. И это еще с упаковкой! А переплата по деньгам вышла почти в 100 рублей. Магазин по адресу: город Химки, Юбилейный проспект, 36, производитель — ООО ТД «Мое лето», — говорится в посте.

В пресс-службе «ВкусВилла» «Газете.Ru» сообщили, что «в торговой точке были перепутаны ценники, и магазину была направлена информация с просьбой скорректировать их».

26 марта сообщалось, что «ВкусВилл» продает опасные пельмени — в ноябре 2024 года трое детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» компании «Чали», которые купили в магазине «ВкусВилл». У всех детей диагностировали сальмонеллезный энтерит. Одному из детей потребовалось длительное лечение: капельницы, антибиотики и курс дорогих препаратов. По словам матери мальчика, упаковки лекарства за 900 рублей хватало на три дня. Мать мальчика отметила, что пельмени отправили на экспертизу, и Роспотребнадзор обнаружил в них сальмонеллу. Тем не менее «ВкусВилл» не приостановил продажи продукта и не сообщил об изъятии партии, утверждает женщина. Также, по словам пострадавших, торговая сеть не изменила требования к продукции. Роспотребнадзор оштрафовал производителя пельменей на 20 тыс. рублей.

Ранее москвичке попался гвоздь в йогурте из «ВкусВилла».