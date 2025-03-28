Стало известно главное препятствие для возвращения иностранных компаний в Россию

Принявшим решения уйти из России иностранным компаниям не следует давать возможность вернуться назад, такое мнение в беседе с интернет-изданием «Лента.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, техническая готовность возобновить работу заводов у России есть, но под санкциями находится возможность использования в стране системы для обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Арефьев отметил, что в настоящее время проводить транзакции через отечественную платежную систему «Мир» будет довольно сложно.

Но, как отметил парламентарий, речь должна идти больше не о технической возможности принять обратно ушедшие компании, а следует наказать эти фирмы и не принимать назад. «Они сегодня ушли, завтра опять уйдут, а у нас из-за этого будет колебаться рынок труда из-за этого», — сказал он.

На этой неделе газета The Korea Times написала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве. Помимо этого, частичное участие в российском секторе демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025».

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.