Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оценена ситуация с поставками автозапчастей в Россию

Аналитик Моржаретто: проблема с импортом в РФ запчастей западных фирм решена
close
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России практически удалось решить проблему с поставками автозапчастей западных производителей за прошедшие три года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитика Игоря Моржаретто.

По его словам, с 2022 года — после ухода западных брендов — у России получилось наладить поставки запчастей для машин большинства производителей. Осталась одна проблема — наладить импорт эксклюзивных машин «нетипичных комплектаций, отметил Моржаретто.

Аналитик подчеркнул, что российские потребители могут без проблем найти на внутреннем рынке необходимые комплектующие и запчасти для автомобилей массового сегмента такие, как масла, фильтры, тормозные колодки. «Они производились и продолжают производиться в России», — заявил эксперт.

Как отметил Моржаретто, также Россия наладила поставки комплектующих из Китая. В этой стране, по его словам, производится значительная часть запчастей как для китайских, так и для европейских марок.

На прошлой неделе директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий сообщил, что одной из важных процедур, о которой владельцы автомобилей часто забывают весной, является «прожарка» мотора — длительное движение автомобиля на высоких оборотах.

Ранее были названы три причины утечки топлива в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами