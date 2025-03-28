Оценена ситуация с поставками автозапчастей в Россию

В России практически удалось решить проблему с поставками автозапчастей западных производителей за прошедшие три года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитика Игоря Моржаретто.

По его словам, с 2022 года — после ухода западных брендов — у России получилось наладить поставки запчастей для машин большинства производителей. Осталась одна проблема — наладить импорт эксклюзивных машин «нетипичных комплектаций, отметил Моржаретто.

Аналитик подчеркнул, что российские потребители могут без проблем найти на внутреннем рынке необходимые комплектующие и запчасти для автомобилей массового сегмента такие, как масла, фильтры, тормозные колодки. «Они производились и продолжают производиться в России», — заявил эксперт.

Как отметил Моржаретто, также Россия наладила поставки комплектующих из Китая. В этой стране, по его словам, производится значительная часть запчастей как для китайских, так и для европейских марок.

На прошлой неделе директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий сообщил, что одной из важных процедур, о которой владельцы автомобилей часто забывают весной, является «прожарка» мотора — длительное движение автомобиля на высоких оборотах.

Ранее были названы три причины утечки топлива в автомобиле.