Стало известно о просьбе «Ростеха» передать ему акции станкостроительного завода

Госкорпорация «Ростех» обратилась к государству с просьбой передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения после решения суда о его деприватизации. Об этом сообщает РБК.

«Частные владельцы предприятия препятствуют работе, поэтому госкорпорация попросила государство спасти завод», — пояснил представитель госкорпорации.

В «Ростехе» подчеркнули, что до приватизации, которую осуществили в 1996 году, ИЗТС был одним из крупнейших станкостроительных заводов в СССР и России. Однако после процедуры приватизации частные владельцы «раздробили» завод, сдавая его площади в аренду.

По данным издания, приватизацию этого завода суд первой инстанции по иску Генпрокуратуры признал незаконной в марте текущего года. Однако спустя полгода, 10 сентября, апелляция отменила это решение. В результате было отказано в передаче актива в госсобственность. «Ростех» принимал участие в этом деле как третье лицо.

Представитель госкорпорации подтвердил, что «Ростех» принял решение обратиться в соответствующие органы власти с просьбой о передаче акций ИЗТС.

Ранее суд одобрил изъятие завода «Исеть» в пользу РФ.