Россиянам рассказали, сколько нужно денег, чтобы не работать

Эксперт ЦБ Мехтиев: чтобы не работать, нужно скопить сумму трат на 25 лет

Накопления россиян, которые не хотят работать, должны быть на 25 лет. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Смысл очень прост — если есть средства на 25 лет «не-работы», доходность [даже] 4% в год по таким сбережениям позволят вам сохранить уровень жизни, к которому вы привыкли, не уменьшая сами сбережения. Чем раньше начинаешь приумножать сбережения, тем больше можно вкладываться в рискованные акции, паи ПИФов, недвижимость, облигации коммерческих предприятий. И наоборот — чем меньше времени осталось, тем более консервативными с точки зрения рисков потерь и менее доходными оказываются инструменты, которые «не навредят» (депозиты, гособлигации). Инфляция «съедает» не только текущие доходы, но и обесценивает накопления», — отметил Мехтиев.

По его словам, «обыграть» инфляцию чаще всего удается только в долгосрочной перспективе — на горизонте как минимум пять лет. Мехтиев добавил, что в кризис лучше размещать средства в те финансовые инструменты, по которым есть гарантия государства (депозиты на сумму не более 1,4 млн рублей, включая накопленные проценты).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с доходностью вкладов.