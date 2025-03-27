Ставки по вкладам в российских банках снова упали

После заседания ЦБ 21 марта банки продолжили снижать ставки по вкладам. С начала марта доходность депозитов в российских банках уменьшилась на 1 процентный пункт в среднем, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка «Новиком».

«Мы видим, что рынок продолжает корректировать условия по депозитам, в частности, после заседания ЦБ 21 марта. По данным экспертов «Новикома», с начала марта ставки по вкладам в российских банках снизились в среднем на 1 п.п. Если участники рынка будут рассчитывать на смягчение политики регулятора, то эта тенденция продолжится. По классическим депозитам без снятия и пополнения ставки сейчас составляют в среднем 19-21%, по вкладам с функциями пополнения и расходных операций — ниже на несколько процентных пунктов. Что касается накопительных счетов, то ставки по ним в среднем варьируются от 13% до 15%, не учитывая специальных условий для новых клиентов. При этом стоит учитывать, что тренд на корректировку ставок только набирает обороты и новые изменения в этом контексте можно ожидать в первые недели апреля», — отметили в пресс-службе.

Там посоветовали гражданам, которые только собираются открыть вклад, обратить внимание на краткосрочные предложения сроком до одного года. Несмотря на последние изменения, депозиты сроком на три и шесть месяцев сегодня являются наиболее выгодными, заключили в пресс-службе.

21 марта ЦБ третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с доходностью вкладов.