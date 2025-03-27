Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк России предупредил о риске кредитной «перегрузки»

Банк России увидел риски избыточного кредитования граждан с высокими доходами
close
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Высокие темпы роста доходов могут стать причиной завышенных ожиданий продолжения динамики, что приведет к кредитной «перегрузке». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Банка России.

В 2022–2024 годах доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза, говорится в публикации. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин обратил внимание на то, что подобное явление может быть фактором риска, так как граждане могут и в дальнейшем ждать аналогичного темпа роста доходов, что может приводить к необоснованным решениям, в том числе по долговой нагрузке.

«Это же может приводить их к решениям о более избыточном объеме того же кредитования, чем если бы эти ожидания были более сдержанными», — добавил Заботкин.

В феврале стало известно, что российские банки стали отклонять 95% заявок на предоставление потребительских займов. Как сообщали «Известия», в январе 2025 года уровень одобрения кредитов в банках снизился до беспрецедентно рекордного минимума, составив всего 5%. Для сравнения, в январе 2024 года одобрялось 22% заявок.

Эксперты делают вывод, что из-за предполагаемого сохранения в течение длительного времени высокой ключевой ставки финансовые учреждения смело идут на ужесточение кредитной политики, получая при этом целевую доходность с меньшим уровнем риска.

Ранее были раскрыты последствия роста спроса россиян на микрозаймы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами