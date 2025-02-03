«Кредит под 180%»: раскрыты последствия роста спроса россиян на микрозаймы

В России растет доля микрозаймов и сумма одного кредита. Так, в декабре число выданных МФО займов выросло на 70%. Это опасная тенденция, так как такой спрос на микрозаймы напрямую связан с отказом банков выдавать кредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой, объяснил к.э.н., эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев Общественной Службе Новостей.

В России основными кредиторами физлиц всегда были банки, но они резко снизили активность на фоне роста долговой нагрузки россиян, пори которой они отказывают в выдаче средств. А вот микрофинансовые организации, как правило, никогда не отказывают, однако получение средств у них – это риск упасть в долговую яму.

«Обычный кредит безопаснее, потому что даже при высоких ставках банковские кредиты намного дешевле. Например, 180% годовых в микрофинансовых организациях – это в несколько раз дороже самого дорогого банковского кредита», — подчеркнул экономист.

Если не вернуть кредит вовремя, то он вырастет, человек может взять следующий для погашения первого, долг вырастет как снежный ком и так заемщик окажется в кредитной кабале, пояснил эксперт. Банки же, в отличие от МФО, предоставляют клиентам кредитные каникулы на срок до полугода, возможность пропустить один платеж без процентов, напомнил он.

По этой причине попытки Центробанка снизить уровень закредитованности россиян могут дать обратный эффект и привести к тому, что они попадут в тяжелую ситуацию с микрозаймами, что намного хуже, чем обычный кредит в банке, подчеркнул Григорьев.

«Начнется ситуация закредитованности по более высоким ставкам. Думаю, для части заемщиков ситуация точно ухудшится», — заключил он.

Напомним, по данным НБКИ, размер индивидуальных микрозаймов в России вырос до среднего показателя в 10,41 тыс. рублей, то есть на 8,4%, за год. Самые большие займы берут москвичи — около 13 тыс. рублей, а также Ростовской области (12,02 тыс.), Санкт-Петербурге (11,66 тыс.).

Ранее сообщалось, что МФО стали использовать новую уловку для отъема денег заемщиков.