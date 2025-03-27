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В ЕС прокомментировали обсуждение Россией и США «Северных потоков»

Politico: в ЕС обиделись из-за обсуждения «Северных потоков» без их участия
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RTL

В Евросоюзе выразили недовольство тем, что Россия и США обсуждают возможность восстановления газопроводов «Северный поток» без участия стран ЕС. Об этом пишет газета Politico.

«Тот факт, что разговоры о «Северном потоке» проходят без участия Европы, — это «безумие»», — говорится в публикации.

Один из европейских дипломатов отметил, что вопрос восстановления газопроводов находится в исключительной компетенции европейских стран. Другой дипломат добавил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится получить новые инструменты давления на Европу, что уже можно назвать экономическим империализмом.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Дипломат подчеркнул, что восстановление энергетической стабильности в Европе является общей целью для России и Соединенных Штатов.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.

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