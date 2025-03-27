В Росстате раскрыли, на сколько в среднем постарел средний работник

Росстат: средний работник постарел на 3 месяца и стал работать меньше на минуту

Средний возраст работника в России по итогам 2024 года вырос до рекордных 42,5 лет, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение Росстата.

Годом ранее средний возраст работников составлял 42,25 года. Как отметили в Росстате, за последние десять лет возраст увеличился почти на два года. В 2015 году показатель составлял 40,6 лет.

Также в статистической службе подсчитали, что средняя продолжительность рабочего времени по итогам 2024 года снизилась на одну минуту, до 38 часов 12 минут в неделю. Снижение произошло впервые с 2020 года, когда в пандемию коронавируса показатель снизился сразу на 1 час 47 минут, до 36 часов 2 минут в неделю. В последующие годы наблюдался восстановительный рост показателя.

На этой неделе ВТБ представил результаты опроса, согласно которым каждый пятый опрошенный россиянин — 20% — за последний год сместил фокус с личной жизни на карьеру. Чаще всего об изменении баланса говорили жители Сибири (23%), Урала и Северо-Западного округа (по 20%). Личную жизнь и семью поставили в приоритет 18% респондентов. Такой подход чаще встречается на Северном Кавказе (25%) и на Юге России (24%). При этом 55% участников опроса сообщили, что за год их баланс между работой и личным временем не изменился.

Ранее россиянам рассказали, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году.