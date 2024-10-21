Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владислав Бакальчук заявил, что получил новый иск от жены

Бакальчук получил от Татьяны Ким новый иск с требованиями по «ВБ Девелопмент»

close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Основательница Wildberries Татьяна Ким подала на своего мужа Владислава Бакальчука новый иск с уточнением требований по «ВБ Девелопмент». Об этом Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в заявлении содержатся требования отдать «ВБ Девелопмент», а также взыскать свыше 37 млрд рублей с Бакальчука и гендиректора компании Дениса Кузнецова.

Комментируя иск, Бакальчук заявил, что Татьяна Ким никогда не была участником ООО «ВБ Девелопмент». Также он утверждает, что в заявлении нет расчетов, подтверждающих размер якобы нанесенных убытков.

Кроме того, по словам Бакальчука, нет подтверждений и тому, что он купил долю в компании и занимался строительством складов по инициативе супруги, как говорится в иске.

15 октября Владислав Бакальчук обвинил бывшую жену в оплате долгов рекламной группы Russ за счет доходов маркетплейса.

По его словам, в день завершения слияния Wildberries с Russ 1 октября маркетплейс погасил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой. Доли Russ были заложены в ВТБ на сумму более 20 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Wildberries расторг договоры по строительству с принадлежащей Бакальчуку компанией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами