Владислав Бакальчук заявил, что получил новый иск от жены

Основательница Wildberries Татьяна Ким подала на своего мужа Владислава Бакальчука новый иск с уточнением требований по «ВБ Девелопмент». Об этом Бакальчук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в заявлении содержатся требования отдать «ВБ Девелопмент», а также взыскать свыше 37 млрд рублей с Бакальчука и гендиректора компании Дениса Кузнецова.

Комментируя иск, Бакальчук заявил, что Татьяна Ким никогда не была участником ООО «ВБ Девелопмент». Также он утверждает, что в заявлении нет расчетов, подтверждающих размер якобы нанесенных убытков.

Кроме того, по словам Бакальчука, нет подтверждений и тому, что он купил долю в компании и занимался строительством складов по инициативе супруги, как говорится в иске.

15 октября Владислав Бакальчук обвинил бывшую жену в оплате долгов рекламной группы Russ за счет доходов маркетплейса.

По его словам, в день завершения слияния Wildberries с Russ 1 октября маркетплейс погасил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой. Доли Russ были заложены в ВТБ на сумму более 20 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Wildberries расторг договоры по строительству с принадлежащей Бакальчуку компанией.