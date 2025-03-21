Экономист предрек подорожание доллара в апреле

Курс доллара в апреле превысит 85 рублей, юаня — приблизится к 12 рублям, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Похоже, 18 марта на валютном рынке состоялась кульминация обвала иностранных валют. Была настоящая паника, курсы внебиржевых доллара и евро рушились на уровни лета 2023 года — 81,5 рубля и 87,5 рубля соответственно, а биржевой юань подходил к 11,13 рубля. Обычно так и происходит разворот. Уже видим высокий технический отскок инвалют — курсы за два дня со дна прибавили по 4%. На апрель ориентирами значатся возврат доллара выше 85 рублей, а юаня — ближе к 12 рублям. Волатильность в ближайшее время наверняка сохранится очень высокой, но отскок инвалют может быть продолжен. А более уверенное восстановление курсов стоит ждать не на следующей неделе, а скорее в апреле», — отметил экономист.

По его словам, к концу месяца российские экспортеры в рамках налогового периода будут дополнительно продавать валюту, что пока и ограничит ослабление рубля. Зельцер также сказал, что геополитический фактор в курсе рубля сжался и почти отработан в укреплении национальной валюты. Даже политика ЦБ теперь может перестать оказывать поддержку рублю — Зельцер ожидает смягчения сигнала по ключевой ставке. Волна ревальвации рубля, кажется, завершена, заключил экономист.

20 марта доллар стоил более 84 рублей, юань — более 11,5 рубля.

Ранее инвестстратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин посоветовал россиянам не играть с курсами валют.