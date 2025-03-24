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Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

Финансист Тимошенко: курс доллара на этой неделе составит 83-86 рублей
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Алексей Никольский/РИА Новости

На этой неделе доллар будет стоить 83-86 рублей, евро — 90-94 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21% и приближение пика налогового периода на текущий момент оказывают поддержку курсу российского рубля. Вместе с тем, основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время складывается в пользу экспортеров. А также – геополитическая риторика и перспективы мирных переговоров. Оптимизма рынку способно добавить заявление российского регулятора о том, что инфляционное давление снизилось. При этом оно все еще остается достаточно высоким», — отметил Тимошенко.

Он призвал не рассчитывать на поддержку рубля от нефтяных цен. Они снижаются на фоне выхода данных министерства энергетики США о росте коммерческих запасов «черного золота» в Штатах, уточнил финансист.

24 марта к 11:47 мск курс доллара превысил 84 рубля, евро — 91 рубль.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предостерег россиян от игр с курсами валют.

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