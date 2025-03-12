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Надзорные органы проверят группу «ПИК» на фоне жалоб о грубых нарушениях

SHOT: прокуратура и Ростехнадзор проверят группу ПИК на фоне нарушений
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Надзорные органы, включая прокуратуру и Ростехнадзор, а также другие ведомства, проверят застройщика «ПИК» на фоне жалоб о грубых нарушениях, угрожающих безопасности жителей в новостройках. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«ПИК проверят надзорные органы на соблюдение законов — SHOT ПРОВЕРКА обратилась в прокуратуру, Ростехнадзор и другие инстанции», — говорится в сообщении.

Telegram-канал в рамках расследования деятельности застройщика до этого сообщал о том, что в новостройках «ПИК» были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

Расследование выявило некачественный ремонт квартир и недобросовестное выполнение дочерней компанией «ПИК Комфорт» своих обязанностей.

Жители недавно сданных домов от застройщика «ПИК» заявляли, что там не проводится уборка и регулярно ломаются лифты. Более того, за ремонт жильцам приходится платить из своего кармана, хотя ЖК ещё находится на гарантии.

Вместе с тем жители уличили застройщика в подделке подписей собственников, а разбирательства в связи с этим вопросом идут до сих пор.
В одну из новых сданных квартир пригласили специалиста приемщика. Он обратил внимание на плохое качество затирочных швов на плитке и на отсутствие заземления в ванной. Последнее, по его словам, может быть опасным для жизни. Эксперт также отметил некачественные двери «из картона».

Ранее жители пожаловались на «разваливающийся на части» элитный ЖК в Москве.

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