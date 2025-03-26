Российский город захотели переименовать в Сталинград

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление лидера партии в ходе отчета правительства в Госдуме.

Как заявил Зюганов в ходе отчета правительства в Госдуме, таким образом городу вернется «его подлинное имя». КПРФ уже не первый раз выступает с таким требованием. К 70-летию Победы фракция внесла в Госдуму проект постановления о переименовании. Предложение тогда отклонили.

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем его переименовали в Сталинград, а в 1961 году он был переименован в Волгоград.

На прошлой неделе руководитель общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве. Общественник подал обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Он предложил переименовать Винницкую улицу в улицу Героя генерала Кириллова, а Житомирскую — в улицу Героя Бориса Журавлева.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш.