«Газпром» планирует закрыть департаменты из-за убытков

FT: на фоне убытков «Газпром» закрывает департаменты и увольняет сотрудников

Российская компания «Газпром» планирует закрыть как минимум три департамента и сократить 1,6 тысячи человек в головном офисе, пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что руководство компании среди прочего рассматривает закрытие департамента, созданного в 2022 году для замены западных технологий российскими на фоне антироссийских санкций.

Еще восемь подразделений планируется объединить. В их числе те, что отвечают за внешнеэкономическую деятельность и капитальный ремонт.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга по РСБУ писал, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей.

Из материала следует, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

В публикации приводится комментарий представителей ПАО «Газпром», по словам которых, основное влияние на формирование убытка оказало снижение рыночной стоимости акций компании. По итогам 2024 года соответствующий показатель составил 852 млрд рублей.

Ранее двух топ-менеджеров обвинили в выводе 150 млрд рублей из дочерней компании ПАО «Газпром».