Россияне стали больше тратить в кафе и ресторанах

С 1 января по 15 марта средний чек россиян в кафе, ресторанах и точках фастфуда достиг 1,3 тыс. рублей (+13% за год). Такую статистику в ответ на запрос «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Средний чек в ресторанах и барах за год вырос на 12%, до 2,1 тыс. рублей. В кафе и столовых россияне в среднем тратили 781 рубль (+11% за год), а в точках фастфуда — 512 рублей (+14% за год).

«В первом квартале этого года сфера общепита оказалась в большой зависимости от погодного фактора. Более теплая, ясная, сухая зима способствовала смене покупательского интереса в сторону предпочтения открытых, уличных зон питания и быстрого перекуса во время прогулки. Закономерно, эта ситуация стала более выигрышной для точек фастфуда. В ресторанной индустрии фиксируется снижение продаж на фоне высокой базы прошлого года, когда из-за январских морозов многие предпочитали теплые помещения. Более активный рост трат в секторе общепита происходит на региональном уровне», — отметили эксперты ресурса.

Они объяснили рост спроса на питание вне дома развитием интернет-заказов, подъемом деловой активности, внутреннего туризма и реальных располагаемых доходов граждан в целом. В совокупности это отражается в среднем чеке, уточнили эксперты. Они заключили, что заметный вклад в рост оборота рынка вносит инфляционно-ценовой фактор.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.