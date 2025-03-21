В России рекордно выросло число молодых предпринимателей

Число молодых предпринимателей в России достигло 2,7 млн — максимума с 2019 года

В России число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 млн человек, что составляет 6% от общего количества бизнесменов в стране. Это рекордный показатель с 2019 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития.

Наибольшее количество молодых предпринимателей зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидерами по доле ИП до 25 лет стали Чечня (15,12%), Ингушетия (14,17%) и Дагестан (11,65%). Среди ИП младше 18 лет самые высокие показатели отмечены в Чечне (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургской области (0,59%).

«Количество ИП младше 18 лет за пять лет увеличилось на 228% и превысило 12 тыс. человек. Число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 77% и достигло 264 тыс. Такой рост связан с популяризацией бизнеса среди молодежи и мерами поддержки, реализованными в рамках нацпроекта», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Остальные порядка 2,4 млн человек — самозанятые.

Молодые предприниматели активно развивают бизнес в сфере онлайн-торговли, рекламы, ресторанного дела, логистики и хранения товаров. По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, для них предусмотрены специализированные программы поддержки, включая финансовую, имущественную, образовательную и консультационную помощь.

По словам вице-премьера Александра Новака, развитие молодежного предпринимательства играет ключевую роль в экономике страны, так как молодые люди активно внедряют инновационные технологии и нестандартные решения. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых в этой возрастной группе за пять лет увеличилось в шесть раз.

Грантовая поддержка для стартапов реализуется через несколько ведомств. Фонд содействия инновациям предоставляет гранты до 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап» и до 4 млн рублей по программе «Старт». В сфере креативных индустрий финансирование выделяется через президентский Фонд креативных индустрий.

В сельском хозяйстве молодые фермеры могут получить до 8 млн рублей по программе «Агростартап» от Минсельхоза. Также действует программа «Агротуризм» с грантами до 10 млн рублей.

В 88 регионах работают центры «Мой бизнес», где молодые предприниматели могут пройти обучение, получить юридические консультации, помощь в регистрации бизнеса и доступ к льготной аренде офисов и коворкингов.

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