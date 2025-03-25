Заботкин рассказал, почему ЦБ РФ не снижает ключевую ставку на фоне замедления инфляции

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме рассказал о том , почему регулятор не снижает ключевую ставку на фоне появления признаков замедления инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заботкина, за четыре года высокой инфляции ощутимо возросли инфляционные ожидания населения и бизнеса. Во-вторых, снижение инфляционных ожиданий и инфляции в феврале — марте можно объяснить значительным укреплением рубля.

«В существенной части это укрепление отражает эффекты нашей политики», — сказал Заботкин.

В-третьих, по словам зампреда ЦБ, необходимость убедиться в устойчивости замедления кредитования. По его словам, это можно сделать только по данным за апрель и май.

Центробанк на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.