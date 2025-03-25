Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заботкин рассказал, почему ЦБ РФ не снижает ключевую ставку на фоне замедления инфляции

Заботкин: необходимо убедиться в устойчивости замедления кредитования
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме рассказал о том , почему регулятор не снижает ключевую ставку на фоне появления признаков замедления инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заботкина, за четыре года высокой инфляции ощутимо возросли инфляционные ожидания населения и бизнеса. Во-вторых, снижение инфляционных ожиданий и инфляции в феврале — марте можно объяснить значительным укреплением рубля.

«В существенной части это укрепление отражает эффекты нашей политики», — сказал Заботкин.

В-третьих, по словам зампреда ЦБ, необходимость убедиться в устойчивости замедления кредитования. По его словам, это можно сделать только по данным за апрель и май.

Центробанк на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами