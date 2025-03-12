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В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

Депутат Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для многодетных семей
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Depositphotos

Депутат от партии КПРФ Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше 10 детей. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

«В России есть семьи, где воспитывается больше десяти детей, и очевидно, что стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов таких больших семей», — отметил собеседник агентства.

Депутат подчеркнул, что большие многодетные семьи сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов.

По словам Гаврилова, речь идет не только о расходах на предметы первой необходимости, но и о расходах на расширение жилплощади, увеличенные коммунальные платежи, а также транспортных расходах и образовательных потребностях.

Депутат в качестве примера привел семью Марии Литвиненко из Воронежа, в которой 26 детей. Парламентарий отметил, что подобных семей в стране немного. Поэтому, если бы для них была установлена целевая поддержка, то она не создала бы существенной нагрузки на бюджет в масштабах социальных расходов государства. Однакопри этом позволила бы существенно улучшить их условия жизни, заключил Гаврилов.

До этого сообщалось, что в Госдуме предложили отменить испытательный срок при приеме многодетных родителей на работу. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР. Отмечается, что документ позволит отменить испытательный срок для родителей с тремя и более детьми, а также одиноких родителей (опекунов или усыновителей) с детьми до 14 лет или детьми с инвалидностью.

Ранее россиянам пообещали снижение уровня бедности.

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