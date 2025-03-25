Назван самый продаваемый в России продукт питания

Самым популярным продуктом питания в России оказалось молоко, написала газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании NTech.

Почти во всех федеральных округах чаще всего люди покупают именно этот продукт. Только в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) эта категория продукции оказалась не самой популярной. В этом регионе самым востребованным продуктом оказались энергетические напитки. В целом энергетики заняли девятую строчку в рейтинге наиболее востребованной продукции в России.

В топ-5 самых популярных продуктов также вошли чипсы, мясная продукция, молочный бренд, соки, сосиски и вареные колбасы.

В первой половине марта старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова сообщила, что фермерское сливочное масло подешевеет на 3-5%, а картофель — на 15-25% в 2025 году. Она отметила, что объемы выпуска фермерской продукции за последние пять лет выросли на 30%, вместе с тем в 2023 и 2024 годах наблюдалось сокращение инвестиций в аграрный сектор.

Ранее был развеян миф о молоке с коротким сроком годности.