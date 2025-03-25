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Некоторым россиянам станет сложнее снимать наличные со счетов

Госдума поддержала ограничение снятия наличных со скомпрометированных счетов
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Pixabay

Госдума России подержала поправки, ограничивающие снятие наличных со скомпрометированных счетов, пишет агентство ТАСС.

Изменения предполагают внести в закон «О банках и банковской деятельности». Ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан от кибермошенничества, будет ограничено снятие наличных со счетов, которые ранее были скомпрометированы в мошеннических схемах.

Сумму снятия ограничат 100 тысячами рублей в месяц. Нововведение затронет счета, по которым Банк России направит информацию об их возможном использовании для вывода средств или их получения без одобрения граждан. Как уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, новая норма ограничит сумму снятия денег, если реквизиты соответствующих счетов появятся при снятии наличных в банкомате.

На этой неделе Государственная дума приняла законопроект, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в феврале этого года, в первом чтении он был принят депутатами в начале марта.

Ранее Набиуллина раскрыла предполагаемую прибыль банков в 2025 году.

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