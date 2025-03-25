Стала известна максимальная ставка по вкладам в российских банках

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% не отразилось на политике большинства российских банков, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования маркетплейса «Финуслуги».

Как показало исследование, только одна кредитная организация снизила ставки по годовым и полугодовым депозитам на 0,25–0,28%. В целом же по состоянию на 24 марта средняя ставка по вкладам на срок три месяца в банках из первой двадцатки составила 20,31%.

Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков России достигла 22,6%, минимальная — 15,24%, отметили в компании.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор повышал ее трижды, в 2023 году — пять раз. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта.

На прошлой неделе главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга сообщил, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых.

Россиянам рассказали, что будет с ключевой ставкой в марте.