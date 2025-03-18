Россиянам рассказали, что будет с ключевой ставкой в марте

Центральный банк России оставит ключевую ставку на уровне 21% в ходе очередного заседания, которое запланировано на 21 марта 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, у ЦБ нет значимых причин, чтобы повысить или снизить показатель.

«Наиболее вероятно, что Центробанк сохранит ставку на уровне 21% и продолжит наблюдать за ситуацией на рынке. То есть даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии», — сказал Бадалов.

Экономист добавил, что ставку могут изменить в случае определения более устойчивого направления для инфляции.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин до этого говорил, что Банк России рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта. Однако Заботкин добавил, что поступившие за последний месяц данные ощутимо не изменили финансовую ситуацию.

В феврале совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.