Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с ключевой ставкой в марте

Экономист Бадалов: ЦБ не изменит ключевую ставку в марте
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России оставит ключевую ставку на уровне 21% в ходе очередного заседания, которое запланировано на 21 марта 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, у ЦБ нет значимых причин, чтобы повысить или снизить показатель.

«Наиболее вероятно, что Центробанк сохранит ставку на уровне 21% и продолжит наблюдать за ситуацией на рынке. То есть даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии», — сказал Бадалов.

Экономист добавил, что ставку могут изменить в случае определения более устойчивого направления для инфляции.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин до этого говорил, что Банк России рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта. Однако Заботкин добавил, что поступившие за последний месяц данные ощутимо не изменили финансовую ситуацию.

В феврале совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами