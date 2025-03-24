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Россия резко нарастила поставки ключевых металлов в одну страну

Китай резко нарастил импорт меди, алюминия и никеля из России в январе-феврале
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Пекин в январе и феврале 2025 года резко нарастил закупки российских цветных металлов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Российские экспортеры в первые два месяца 2025 года нарастили доход в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2024 года, до $711,77 млн. Выручка от поставок никеля за отчетный период увеличилась в 2,8 раза год к году, до $233,38 млн, алюминия — на 29,5%, до $895,95 млн, уточнили в китайском статистическом ведомстве.

Эксперты, которых опросила газета, связали рост спроса КНР на российские металлы активным развитием промышленных секторов экономики. В частности, аналитик Леонид Хазанов связал существенное увеличение экспорта титана с заметным увеличением потребностей авиастроительной, химической и энергетической отраслей китайского ВВП.

На этой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NEFT Research написал, что доходность экспорта российского коксующегося угля в середине марта после роста в начале месяца снизилась на 7-10%.

Ранее стало известно, что два крупных покупателя российского угля сократили закупки.

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