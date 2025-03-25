Поставки китайских шин в Россию существенно просели

Экспорт шин из Китая в Россию сократился на 8,5% в январе — феврале

Поставки китайских шин в Россию в январе — феврале упали на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Всего Россия купила шин у Китая за отчетный период на $85,7 млн. В январе — феврале прошлого года наблюдалась противоположная динамика. Тогда поставки шин из Китая в Россию выросли на 35% и достигли уровня в $93,7 млн.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Ъ» связал подобную динамику с перенасыщением российского рынка шин на фоне активизации отечественных заводов после ухода ряда западных производителей.

На прошлой неделе генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин на пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске сообщил, что продажи новых легковых шин выросли на 23% в прошлом году, по сравнению с 2023 годом, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка. По словам Володина, за прошлый год в России было продано 56,4 млн новых легковых шин.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за 30 лет купила у КНР один товар.