Власти Бали хотят запретить туристам носить вызывающую одежду

Власти индонезийской провинции Бали ввели новые правила для иностранных туристов. Об этом сообщило информагентство Antara.

По данным журналистов, новые правила обязывают иностранных гостей соблюдать местные культурные традиции, включая ношение скромной одежды в священных местах, на достопримечательностях и в общественных зонах, нанимать только аккредитованных гидов, обменивать валюту исключительно в официальных пунктах и производить расчеты исключительно в индонезийских рупиях

Как отмечает Antara, эти меры направлены на поддержание порядка и уважение к местным обычаям.

В июле прошлого года глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн посоветовал туристам острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, не прикрытых одеждой. По его словам, такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в соцсетях.

Ранее ведущий «Модного приговора» призвал носить подъюбники на публике.