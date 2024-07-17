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На Бали попросили туристов одеваться скромнее

На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах

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Antara Foto Agency/Reuters

Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн посоветовал туристам острова воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах, не прикрытых одеждой. Его слова передает РИА Новости.

«Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают невежливую и неподобающую одежду, например бикини. Возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде», — заявил чиновник.

По его словам, такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в соцсетях. Он также посоветовал туристам за рулем мотоциклов или скутеров по возможности делать выбор в пользу длинных брюк.

В апреле прошлого года светская львица и основательница бренда одежды Луиза Косых снялась в откровенной фотосессии у священного балийского дерева. Активисты потребовали найти и наказать российскую туристку. В итоге девушку арестовали и обязали немедленно покинуть Индонезию.

Ранее посол объяснил, почему нет прямых рейсов на Бали из России.

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